رسالة مبكية من بيار رباط الى شقيقته الراحلة: اليوم خلصت القصّة

اتخذ الزميل بيار رباط من حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام، منبراً ليرثي شقيقته “بيا رباط” التي توفيت يوم الاثنين الواقع في السادس من الجاري، اثر أزمة قلبية في دبي.

وتحت عنوان “اليوم خلصت قصّة عمرها 36 سنة وكانت قصة حلوة كتير”، كتب بيار رباط رسالة مؤثرة جداً، حيث توجه بالكلام الى شقيقته الراحلة وقال بما معناه “انتهت قصّتي، لأن فرحي ونجاحي وأحلامي لن اشاهدهم بعد الآن في عيون وابتسامة بيا”.

وتابع “نعم.. انتهت قصتي، لأن خوفي ومشاكلي وانهزاماتي لن يجدوا كتف بيا ويسمعوا منها الدعم بغد أفضل”.

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ويضيف في تعليق آخر “بيا إنت كنت الأخت التي يتمناها كلّ شخص.. بيا إنت كنت السند التي تحتاجه كل عائلة لأنك كنت الأخت والأم”.

ويتابع “سافرت، واستمريت تشعرينني بأنني شقيقك الأصغر، لم تنس يوماً أن تسألي عني أو أن تحملي همّ مشاكلي، ودائماً كنت تجعلينني أشعر كأننا لا زلنا نعيش سوياً في منزل عائلتنا”.

نذكر ان العائلة كانت قد احتفلت بالصلاة لراحة نفس “بيا رباط” يوم الجمعة 10 كانون الثاني الجاري، في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام، ثم وريت الثرى في مدفن العائلة برمانا.