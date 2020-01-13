خاص- انابيلا هلال مفاجأة ذا فويس كيدز

بدأت مجموعة MBC تصوير برنامج “ذا فويس سينيور”، الموجه لمن هم فوق الـ 60 عاماً، اليوم الاثنين في استديوهات المحطة في لبنان.

يجلس على كرسي لجنة التحكيم لجنة مؤلفة من النجوم وهم: نجوى كرم، هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين، على أن تقدّم الحلقات الأربع وبحسب مصادرنا الخاصة مقدمة البرامج انابيلا هلال التي ستفاجىء الجميع بانضمامها مجدداً الى المجموعة السعودية بعدما غادرتها عقب تقديمها ثلاثة مواسم من (اراب آيدول 2012-2013-2014) وأطلت عبر شاشة MTV حيث قدمت برنامج “يو المشاهير”.

وعلمنا ان مفاوضات سرية جرت بين المديرة الإقليمية لقنوات mbc سمر عقروق وانابيلا هلال على مدار شهرين افضت الى توقيع العقد بينهما بالامس.

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وفي معلومات حصرية حصل عليها موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة، علمنا ان انابيلا هلال تم اختيارها أيضاً لتصوير الحلقات المباشرة من “ذا فويس كيدز” الذي انطلق عرضه منذ اسبوعين عبر شاشتي MBC و LBCI.

ومن المتوقع أن تبدأ قنوات MBC عرض حلقات “ذا فويس سينيور” الأربع بعد الانتهاء من عرض برنامج مواهب الاطفال “ذا فويس كيدز”، وذلك بعدما اسدلت الستار عن “ذا فويس – أحلى صوت”، حيث حصد اللقب فريق السوبرستار راغب علامة، المشترك التونسي مهدي عياشي.

لا بد من الإشارة الى أن انابيلا هلال كان من المفترض أن تقدم “رقص النجوم” بموسمه الجديد الى جانب الاعلامي وسام بريدي، لكن قناة MTV أجلت عرض البرنامج الى أجل غير مسمى بسبب الوضع الراهن في البلاد. هذا ما دفع بالمقدمة اللبنانية للتعاقد مع MBC التي حققت معها نجاحات كبيرة.