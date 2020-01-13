بدور البراهيم توافق على الزواج من "شهاب".. وردود غاضبة بين المتابعين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الناشطة بدور البراهيم، وهي تمزح مع الشاب شهاب مرتضى غفوري، المُلقب بـ "ملح إنستغرام"، والذي يبلغ (18 عاما)، ويقيم في الكويت.

وقال شهاب في مقطع الفيديو إن بدور زوجته المستقبلية، "خلاص راحت عليكم شباب، طالما قالت أنها تحب الصغار والكيوت"، وردت بدور على الشاب قائلة: "خلاص مافي مليون ريال مهر".

وعن مكان الإقامة قال شهاب هل نقيم في السعودية أم الكويت؟ لترد بدور قائلة أنها سوف تقيم معه في لندن.

وقال شهاب في المقطع الذي بثه عبر سناب شات، إنه قرر الزواج من بدور البراهيم، موضحا بطريقة ساخرة أنه لن يمنحها أي شيء وأنها وافقت على ذلك.

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في المقابل، قالت البراهيم إنها قررت الموافقة؛ لأنه مختلف عمن تقدموا لها، واصفة إياه بـ "الكيوت"، ثم تهكمت عليه قائلة: "قررت أربيه ووافقت بالزواج لأنه لسه صغير وفارق عني".

ورد شهاب قائلا: "هي عندها حب كبير للصغار وعشان كده هي وافقت، إنتي بتحبي كده بس ليش يعني اشمعنى أنا، ده عشان أنا يعني أحلى منهم وفارق عنهم بس هتاخديني السعودية، خلاص جايلكم السعودية أنا".

ووصف رواد التواصل الاجتماعي ما حدث بين الطرفين بـ "قلة الأدب"، موجهين سهام الانتقادات إلى بدور البراهيم التي دائما ما تثير الجدل بسبب حديثها المستمر عن الزواج.

وأثارت بدور الجدل في المقطع بعد ظهورها مع الشاب مرتدية الحجاب، وقد ظهرت مؤخراً في مقطع فيديو بدونه وكانت التساؤلات حول ما إذا كانت خلعت بدور البراهيم الحجاب بالفعل أم لا ولكنها لم تؤكد هذا الأمر.

يذكر أن البراهيم كان لها تصريح سابق ردت فيه على متابع طلب الزواج منها بالقول إن مهرها يصل إلى مليون ريال، فأحدثت ضجة وقتها بين المتابعين؛ إذ أطل المتابع الشاب عبر سناب شات، قائلا: "شاهدت مقطع بدور البراهيم وهي تطلب مهر مليون ريال لأي شخص يتقدم لها وانا أعلن أمام الملأ أنا مستعد أن أدفع لك مهر مليون ريال وكل ما أتمناه أن توافقي عليّ، وأعدك أن أكون الشخص والزوج المناسب الذي يعوّض عن كل شيء وأتمنى أن أكون لك الأخ والصديق والزوج والحبيب وأتمنى ان تصلك الرسالة وتوافقي على طلبي".