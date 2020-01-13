شكرا لقرائتكم أول تعليق لأصالة بعد طلاقها.. "لم تنطفئ بعيني الحياة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أول خطوة فنية لها بعد طلاقها، أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري الكليب الكامل لأغنية "شامخ" (من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل)، التي صورت في القاهرة.

وبعدما حصد الفيديو أكثر من 800 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعةـ، غردت أصالة الجمعة كاتبة "كلّي امتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم، شكراً لكلّ قلب احتواني، وأعتذر ممن بكى منكم عليّ، أو من أجلي، وأصدقُكُم أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

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يذكر أنه بعد سلسلة من الكليبات الغنائية التي قدّمتها أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان على مدار سنوات ماضية، قررت أصالة التخلّي عنه في كليب أغنيتها الجديدة "شامخ"، حيث قامت بإخراجه نهال نبيل.

هذا وأعلنت أصالة قبل أيام قليلة، انفصالها رسمياً عن زوجها المخرج طارق العريان وكتبت "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وبعد ساعات من إعلان الانفصال، عبر المخرج طارق العريان عبر حسابه على إنستغرام" قائلاً: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".