الفنانة لطيفة تتألق في احتفالية "مستقبل وطن" لتكريم المبدعين

تألقت الفنانة لطيفة مساء السبت، في احتفالية مستقبل وطن، لتكريم المبدعين والمتفوقين لعام 2019.

وشاركت الفنانة لطيفة بأغنية "أم الدنيا مصر"، والتي لاقت تفاعل من الحضور، ووجهت التحية للشعب المصري، قائلة: "تحيا مصر ويحيا شرفاء مصر وتحيا رجالة مصر ويحيا جيش مصر".

وشارك في الاحتفالية التي ينظمها حزب مستقبل وطن بأحد فنادق القاهرة، لتكريم المبدعين والمتألقين "علميا ،وفنيا، ورياضيا " لعام ٢٠١٩، عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية.

حيث حضر كل من وزيرا التعليم العالي خالد عبد الغفار، وعلي مصيلحى وزير التموين، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف"دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن, والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد أبو العنين نائب رئيس الحزب لشئون المجالس النيابية، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .

كما حضر النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانه المهنيين بالحزب، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، والإعلامي وائل الإبراشي، والدكتور محمد الباز، والإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية بسمة وهبة، والإعلامي أحمد موسى، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وكرم جبر رئيس الهئية الوطنية للصحافة، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

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كما حضر لاعبو المنتخب الوطني السابقين، ومنهم أحمد حسن، وسيد معوض، وعماد متعب.

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