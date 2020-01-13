أشرف زكي ينفي وفاة النجمة نادية لطفي

انتشر منذ ساعات خبر وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر يناهز 84 عام بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع أمراض الشيخوخة عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، ونفي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هذه الشائعات تماما.

النجمة الكبيرة نادية لطفى تميزت بأعمالها الخالدة حتى اليوم، من أشهر الممثلات فى تاريخ مصر، وولدت فى 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي هو بولا محمد لطفى، من مواليد منطقة الوايلي فى القاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهن السياسية المختلفة وأهمها دورها فى حرب 6 أكتوبر وفضحها لجرائم إسرائيل خلال حصار بيروت.

قد يهمك ايضاً:

كشف أسرار جديدة عن حياة نادية لطفي التي وقفت في وجه شارون

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد نادية لطفي في المستشفى