ألزهايمر "لعنة" تصطاد نجوم الفن في العالم وآخرهم عايدة عبد العزيز

"عالم الفن" يتميز بأنه قائم على خلود الأعمال الفنية وأبطالها، حيث يظلون في أذهان الجمهور على مر الزمان مهما اختلفت الأجيال، فالفن دائمًا "يُخلد"، ولكن أحيانًا تقسو الدنيا على "المبدعين"، حين يواجه بعضهم في أواخر العمر، مرضا قاسيا "يمحو" الذاكرة بكل لحظاتها الحلوة والمرة ولا يُجدي معه علاج، حيث يصبح "ألزهايمر" لعنة تُوجع قلوب المحبين وعشاق أهل الفن.

وتم الكشف خلال الأيام الماضية عن الحالة الصحية للفنانة عايدة عبد العزيز والتي تبين إصابتها بألزهايمر.

وقبل ابتلاء الفنانة عايدة عبدالعزيز بهذا المرض، هناك عدد من الفنانين أصيبوا به، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز هذه الأسماء.

جاك نيكلسون صائد الأوسكار

جاك نيكلسون، "أسطورة" السينما العالمية، والذي حصل على عدد من جوائز الأوسكار بسبب تألقه الفني، في عام 2013 انتشرت أنباء عن إصابته بـ "الزهايمر" بعد 50 عامًا من العطاء الفني، واختياره ضمن أفضل 100 نجم عبر تاريخ السينما، وفقًا لمجلة "إمباير" الإنجليزية المتخصصة في السينما.

لورانس العرب

عام 2015، أصيب الجمهور على مستوى العالم بصدمة، عقب إعلان إصابة النجم عمر الشريف بـ"ألزهايمر"، وذلك قبل وفاته بشهور قليلة، واهتمت الصحف العالمية بهذا الخبر الحزين، ونقلت عن نجله الوحيد طارق، أنه منذ عام 2011، لاحظ أن والده يعاني بعض الشئ، وظهر ذلك عند قيام "الشريف" بتعنيف إحدى السيدات التي حاولت التقاط صورة معه في أحد المهرجانات، فضلًا عن تكرار سؤاله عن سيدة الشاشة فاتن حمامة بعد وفاتها.

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الدلوعة

ماجدة الصباحي، إحدى نجمات زمن الفن الجميل، والتي أصبحت "أيقونة" لدى جيل الشباب تعبيرًا عن "الرِقة" المتناهية بسبب أدائها ونغمات صوتها التي تميزت بهما عن بنات جيلها في هذا التوقيت، ولكن في عام 2016، فوجئ عشاقها، بقيام ابنتها الفنانة غادة نافع، بإقامة دعوى "حجر" على والدتها الفنانة ماجدة، لإصابتها بعدد من الأمراض على رأسها "ألزهايمر".

أيقونة الجمال

ريتا هيوارث، من أشهر نجمات هوليود في الأربعينات، وكانت رمزًا للجمال والأنوثة والإغراء، ولدت عام 1917، وتوفيت عام 1987، وأصيبت قبل وفاتها بمرض فقدان الذاكرة "ألزهايمر".

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