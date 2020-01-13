النجوم في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية

أقيم مساء أمس الجمعة العاشر من يناير، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية في دار الأوبرا المصرية بحضور عشرات المثقفين والكتاب والفنانين.

وحضر حفل توزيع الجوائز كل من يسرا ولبلبة ومحمود حميدة والدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك، وأحمد القرملاوي، والدكتور عماد أبوغازي، وغيرهم.

وكانت الممثلة سوسن بدر هي ضيفة شرف الدورة الخامسة عشر من المهرجان، وقامت المطربة كارمن سليمان بالغناء في افتتاحية الحفل.

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز الدرورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية كالآتي:

-الكاتب عادل عصمت عن رواية "الوصايا" - جائزة أفضل رواية فرع كبار الأدباء.

-الكاتب الدكتور رضا البهات عن المجموعة القصصية "حكايات شتوية" - جائزة أفضل مجموعة قصصية فرع كبار الأدباء.

-الكاتب أحمد عوني عن رواية "جوائز الأبطال" - المركز الأول لجائزة الرواية لشباب الأدباء.

-المركز الثاني مناصفة بين كل من الكاتب محمد عبد الله سامي عن رواية "درب الإمبابي" والكاتبة نهلة كرم عن رواية "المقاعد الخلفية".

-الكاتب مصطفى زكي عن المجموعة القصصية "مسيح باب زويلة" - المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء.

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-المركز الثاني مناصفة بين كل من الكاتب محمد عثمان الفندي عن المجموعة القصصية "أفلام عبده برادايزو.. الشركة السرية"، والكاتبة هبة خميس عن المجموعة القصصية "زار".

-الكاتب محمد المصري عن سيناريو فيلم "ويذهب لأجل الضال" - جائزة أفضل سيناريو عمل أول مكتوب مباشر إلى السينما أو مأخوذ عن عمل مصري أدبي منشور.

-الكاتب ميخائيل وجيه مرزوق عن النص المسرحي "دكتور ستوكمان ومستر قاسم" جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي.

-الكاتب أحمد أبو خنيجر عن النص المسرحي "فوانيس الليل" -جائزة المركز الثاني لأفضل نص مسرحي.

-الكاتب الأستاذ/ محمد شعير عن كتاب "أولاد حارتنا – سيرة الرواية المحرمة" - جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي.

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