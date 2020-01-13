وفاة محمود منير زوج شقيقة الكينج

توفي منذ قليل محمود منير زوج شقيقة الكينج محمد منير ومدير أعماله، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، ولم يتحدد موعد أو مكان الجنازة حتى الآن.

ويدير منير أعمال الكينج منذ فترة طويلة خلال مسيرته الفنية.

يشار إلى أن المطرب محمد منير تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت لتأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية والذي كان ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية عام 2020.

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