سعد لمجرد ومحمد رمضان معاً إلى السينما

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ أنه سيدخل عالم السينما قريباً. مشيراً لمفاجأة يتم تحضيرها حالياً مع الممثل المصري ​محمد رمضان​ الذي قدّم معه أغنية "إنساي" التي حققت نجاحاً واسعاً.

وتحدث الفنان المغربي إلى المصري خلال حفلهما في مركز دبي التجاري العالمي: "فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سوياً ويتم التحضير له حالياً". فرد عليه بعبارته الشهيرة: "إن شاء الله مع بعض وثقة في الله نجاح".

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