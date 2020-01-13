شكرا لقرائتكم خبر عن النجومية مش مقياس.."بنات ثانوى" يتفوق في الإيرادات على "يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت دور العرض المصرية، فى الأيام الماضية عدداً من الأفلام للمنافسة على شباك التذاكر استعدادا لموسم إجازة نصف السنة السينمائي، حيث طرحت الأفلام تباعاً مع بداية عام 2020، إضافة إلى استمرار بعض الأفلام التي تم عرضها فى شهر ديسمبر الماضى على أن يتم رفع بعضها خلال الأيام المقبلة بسبب ضعف الايرادات التى تحققها، وكان آخر فيلمين طٌرحا فى السينمات هما "يوم وليلة" و"بنات ثانوى" اذ عرضها فى نفس التوقيت.

وأثبت فيلم "بنات ثانوى" خلال أقل من أسبوع عرضه فى السينمات، أن النجومية ليست المقياس فى شباك التذاكر، حيث استطاعت 5 فنانات شابات هن: جميلة عوض، هدى المفتى، مى الغيطى، هنادى مهنى، مايان السيد، التفوق على فيلم "يوم ليلة" الذى يشارك فى بطولته 4 نجوم هم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى ودرة وحنان مطاوع، اذ تخطت إيرادات الأول 2 مليون جنيه، فى حين وصلت ايرادات الثانى إلى مليون جنيه.



بطلات فيلم بنات ثانوى

فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

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"يوم وليلة" بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وتدورأحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.