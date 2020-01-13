شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لمصطفي شعبان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين والتي تنطلق 22 يناير الجاري- عددا من نجوم الفن والسينما والذين سيقام لهم ندوات عامة ولقاءات فكرية وتكريمات طوال أيام المعرض ومن بين النجوم المشاركين النجم مصطفي شعبان الذي سيدير ندوته الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ليتحدث فيها عن مشواره الفني وأهم المحطات فيه وذلك يوم 23 يناير الساعة الخامسة بقاعة 5 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .

يقام أيضا خلال المعرض ندوات لكل من يسرا، ولبلبة، وآسر ياسين، ومصطفى شعبان، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد مراد، وعبدالرحيم كمال، وأنسي أبوسيف.

يذكرأن النجم مصطفي شعبان كانت بداياته في عالم الفن من خلال مسرح الجامعة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبالرغم من ممارسته للإخراج المسرحي خلال فترة الجامعة، إلا أنه توجه بكامل طاقته نحو التمثيل، فبدأ مع الفنان محمد صبحي في مسرحية (بالعربي الفصيح)، ثم توجه للسينما وبدأ فيها في عام 1996 من خلال فيلم (رومانتيكا) وتلاه بعدة أعمال منها: (فتاة من اسرائيل، القبطان، الشرف، مافيا)، ثم بدأ ينال البطولات السينمائية منذ ذلك الوقت من خلال أفلام (أحلام عمرنا، فتح عينيك، كود 36، الوتر) وفي السنوات الأخيرة توجه مصطفى شعبان للدراما التليفزيونية، من أهم مشاركاته فيها: (عائلة الحاج متولي، العميل 1001، الزوجة الرابعة، مزاج الخير و مولانا العاشق وايوب وأبو جبل "

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ينطلق المعرض 22 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض للدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى، ويأتى المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.