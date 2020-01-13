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شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تعلن موافقتها على الارتباط من صديقتها المغنية روزاليا والان مع تفاصيل الخبر
كايلى جينر، البالغة من العمر 22 عاما، أخت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، وتعمل فى مجال الأزياء، بالإضافة إلى امتلاكها علامة تجارية لإنتاج مستحضرات التجميل، ولديها طفلة عامين "ستورمي" من زوجها المغنى ترافيس سكوت.
زواج كايلى جينر وصديقتها روزاليا
و تبلغ ثروة "جينر" مليار دولار، ويرجح السر وراء نجاح جينر هو النجاح الذي حققته شركتها من مستحضرات التجميل التي دشنتها في عام 2015، فهى متفوقة على شقيقتها الكبرى كيم كاردشيان التى وصلت ثروتها إلى 350 مليون دولار.
كايلى
وتشتهر جينر بشكل خاص بالفخر بثروتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما فعلت بعد استئجار يخت ضخم بقيمة 200 مليون دولار للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين، يُسمى Tranquility، فتكلف إيجاره فى الأسبوع 1.1 مليون يورو (أكثر من 1.2 مليون دولار).
وواجهت كيلي جينر البالغة من العمر ردود أفعال غاضبة بعد ارتدائها حذاء من الفرو، ونشره على حسابها علي انستجرام في الوقت الذى تحترق فيه غابات استراليا، فقامت بالتبرع بمليون دولار لصالح الإغاثة من حرائق الغابات التى راح ضحيتها اكثر من نصف مليون حيوان من بينهم سلالات نادرة بجانب الخسائر البشرية.
وأكد مصدر مقرب من " جينر " لصحيفة الديلي ميل أن تبرع " جينر" جاء بعد يوم واحد من تعرضها للهجوم الشرس هى وعائلتها وبالخصوص هى، حيث إنها لم تقصد السخرية من الأوضاع فى استراليا وانما هذا من قبيل الصدفة.
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