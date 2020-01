شكرا لقرائتكم خبر عن غياب السيدات عن ترشيحات أفضل مخرج فى سباق الأوسكار يثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب سنة تاريخية للمخرجات فى عالم السينما والتلفزيون، قررت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، اقصاء السيدات من قائمة أفضل المخرجات فى ترشيحات الأوسكار 2020، بعد أن شملت القائمة خمسة رجال دون سيدة واحدة، وأبرزت العديد من وسائل الاعلام الاقصاء الذى اتبعه القائمون على ترشيحات الأوسكار للسيدات مما يضعهم فى خانة التساؤلات والهجوم من قبل متابعين الجائزة الأشهر فى تاريخ السينما.

وشهد العام الماضى، تفوق العديد من السيدات فى عالم الإخراج، بعد ان أبرزت المخرجة جريتا جيرويج براعتها في فيلمها Little Women الذى حقق أكثر من 100 مليون دولار خلال 20 يوم من عرضه، بالإضافة إلى المخرجة لولو وانج التى أبدعت فى فيلمها The Farewel.

وحظى فيلم Little Women، على الكثير من الترشيحات من بينها أفضل صورة وأفضل سيناريو، فى غياب تام لأفضل مخرجة.

وجاءت قائمة المخرجين كالأتى:

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

ومن المقرر أن يبث حفل الأوسكار فى دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.