شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يعود لتصوير "شريط 6" غداً بعد توقف طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم خالد الصاوى لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد "شريط 6" بعد توقف ما يقرب من شهر ونصف، حيث شهدت الأيام الماضية تساؤلات حول السبب وراء توقف العمل وأن هناك أزمات انتاجية تعاني منها الشركة المنتجة، إلا أنه فى النهاية تم تحديد موعد العودة إلى التصوير مرة أخرى حيث تبقى 6 أيام فقط على الانتهاء من آخر مشاهده، على أن يستقر صناعه على موعد طرحه فى دور العرض خلال الأسابيع المقبلة.

فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.



خالد الصاوى والمخرج محمد سلامة

تدور أحداث الفيلم حول طبيب أمراض نفسية مهتم بمعالجة قضايا الشباب، وتدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

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وفى سياق متصل يعمل خالد الصاوى على التحضير لمسلسله الجديد "القاهرة كابول" الذى يعود به الى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب 4 سنوات، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة قبل انطلاق التصوير مطلع فبراير المقبل.

مسلسل "هى ودافنشى" آخر أعمال خالد الصاوى فى الدراما وعرض فى شهر رمضان 2016 وشارك فى بطولته، وليلى علوى، ومى سليم، وأحمد سعيد عبد الغنى، وبيومى فؤاد، وريم هلال، وحسام فارس، وإنجى أباظة، وهدى الإدريسى، ومحمد أحمد ماهر، تأليف محمد الحناوى وإخراج عبد العزيز حشاد.