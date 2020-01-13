شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا موجود عشان هى ماتخفش".. رد رومانسى من إياد نصار على سؤال عن زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى الدور الذى قدمه النجم إياد نصار فى مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث قدم شخصية "شريرة"، أبدع فى تجسيدها، الأمر الذى أثر اعجاب الجمهور والمشاهدين، وأجمعوا على براعته فى تجسيد الدور، ونشر إياد نصار صورة أمس عبر حسابه على "انستجرام"، ولم يعلق عليها، ولكنه حرص على الرد على متابعيه الذين انهالوا عليه بالأسئلة، حيث سألت احدى المتابعات "سؤال يا أستاذ إياد مراتك الحقيقه بقي مخافتش منك بعد اتفرجت عليك في مسلسل حواديت الشانزلزيه".



إياد نصار على انستجرام

ورد إياد نصار عليها، "أنا موجود في حياة مراتي عشان مايجيش عليها يوم تخاف...ووجودها في حياتي اماني وسر نجاحي..يارب يخليهالى"، فيما قالت له احدى المتابعات، "مراتى مراتى .. هى فين مراتك"، ليرد إياد عليها: "فى قلبى".

ويشارك اياد نصار فى فيلم "رأس السنة"، والذى استقر صناعه على عرضه فى جميع دور العرض بالسينمات يوم 6 فبراير المقبل، تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، وقد انتهى مخرج العمل من تصوير المشاهد الخارجية منذ فترة فى مدينة الغردقة.

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وكان الفيلم قد تعرض لمشاكل رقابية أدت إلى تأجيل عرضه لفترة طويلة، حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة وتم تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن لم يحالفه الحظ من قبل، وتدور أحداثه حول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.

فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد.

وانضم إياد لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.