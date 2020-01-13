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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ولقاء نادر لمديحة كامل تتحدث عن الحظ والنحس في حياتها..في ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر
حازت على دورالبطولة في فيلم "30 يوم في السجن" عام 1966 أمام الفنان فريد شوقي واختفت بعده أكثر من عامين، رغم نجاح الفيلم مما جعلها تقوم بأداء أدوار ثانوية في الأفلام المصرية واللبنانية.
أطلق عليها جمهورها لقب "قطة السينما" فكانت الجريئة الحزينة، التي عشقت السينما وناضلت حتى أصبحت إحدى نجماتها، وقال عنها خبراء التجميل أنها تمتلك وجه به جميع مقومات الجمال.
الفنانة مديحة كامل
الفنانة مديحة
تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال "محمود الريس" وأنجبا ابنتهما الوحيدة "ميرهان" وتزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة أما زواجها الأخير فكان من محام.
ارتدت الحجاب واعتزلت العمل في المجال الفني في أبريل 1992 وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس الذي أتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة لأن الفنانة مديحة كانت قد اعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل.
مديحة
صور مديحة
مديحة كامل فى مراحل عمرية مختلفة
مديحة كامل
عانت من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.
توفيت في منزلها في 13 يناير 1997 الرابع من شهر رمضان في هذه السنة بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها متوفاة ظهر اليوم التالي عن عمر يناهز 48 عاما.
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