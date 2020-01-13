شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة لإياد نصار: "مراتك مخافتش منك بعد حواديت الشانزلزيه".. اعرف رده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان إياد نصار، بصورة جديدة له عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها قائلا:" تابع السير للأمام"، لتدخل إحدى متابعات إياد تكتب له تعليق، قائلة:" سؤال يا أستاذ إياد مراتك الحقيقة بقي مخافتش منك بعد اتفرجت عليك في مسلسل حواديت الشانزلزيه"، ليرد إياد عليها قائلا:" أنا موجود في حياة مراتي عشان مايجيش عليها يوم تخاف...ووجودها في حياتي اماني وسر نجاحي..يارب يخليهالي".



إياد نصار

وعرض لإياد نصار مؤخرا مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من إنتاج شركة سينرجى، ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وشارك فى بطولته انجى المقدم، مى سليم، ادوارد، عزوز عادل، منه جلال، أمانى كمال، وعدد أخر من الفنانين، إخراج مرقس عادل، وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، ولفت المسلسل الأنظار منذ الحلقة الأولي بـ ظهور 5 أبواب مغلقه وخلفها 5 نساء وهم داليا مصطفى ومى سليم، وانجى المقدم، وأمانى كمال، ومنة جلال، حيث تحوم الشكوك حول تورط احداهن فى قتل رياض، فيما بدأ ادوارد بالتحقيق معهن للكشف عن القاتل، ليتم استرجاع بعض الأحداث فى فترة فترة الخمسينيات على طريقة الفلاش باك.

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إياد نصار وانجى المقدم، خضعا لجلسة تصوير سويا، بتوقيع المصور خالد فضة، وقد امتازت جلسة التصوير بالشياكة، فقد ارتدى إياد بدلة سوداء بـ "ببيون"، فى حين ارتدت انجى فستانا أسود، وفى جلسة أخرى، ارتدى إياد "جاكيت" أبيض، وهو نفس اللون الذى ارتدته انجى.

اياد نصار وانجى المقدم يشاركان فى فيلم "رأس السنة"، والذى استقر صناعه على عرضه فى جميع دور العرض بالسينمات يوم 6 فبراير المقبل، تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، وقد انتهى مخرج العمل من تصوير المشاهد الخارجية منذ فترة فى مدينة الغردقة.