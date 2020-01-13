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شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي وتارانتينو وجواكين فينيكس أبرز ترشيحات الأوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقائق قليلة تفصلنا عن القائمة الكاملة لترشيحات الاوسكار السنوية في دورته الـ 92، التي يستقبلها مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، والتي من المتوقع ان يكتسح فيها الممثل جواكين فينيكس والمخرج مارتن سكورسيزي والمخرج كوينتين تارانتينو فيها قائمة الترشيحات.
وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن اولي الترشيحات التي تم اختيارها مثل قائمة أفضل ممثلة مساعدة والتي ضمت الممثلة كاثي بيتس عن دورها في Richard Jewell، والممثلة لورا ديرن عن دورها في Marriage Story، والممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في Jojo Rabbit، والممثلة العالمية فلورنس بوج عن دورها في Little Women، والممثلة مارجوت روبي عن دروها في Bombshell.
قائمة افضل ممثلة مساعدة
ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.
قائمة أفضل تصميم أزياء
قائمة أفضل دمج اصوات
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