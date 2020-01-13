شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يغني "حلو المكان" مع جمهور فيلم الفلوس بإحدى سينمات جدة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم تامر حسنى باستقبال الجمهور السعودي له فى جدة وإقبالهم الكثيف على مشاهدة فيلم "الفلوس" الذى يعرض فى السينمات السعودية حاليًا، ونشر نجم الجيل مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، توضح التفاف الجمهور حوله أمام أبواب السينما وداخل صالة العرض، حيث قام بالغناء معهم أغنيته "حلو المكان" التى تلقى رواجًا كبيرًا بين جمهور تامر حسنى فى مصر والوطن العربى، وهى أغنية فيلم "الفلوس".

كما نشر تامر حسنى، مقطع فيديو آخر عبر حسابه على موقع "يوتيوب"، والذى يظهر من خلاله لحظات تقديمه للجمهور وصعوده على مسرح الحفل فى جدة، ولحظات استقبال الجمهور له فى المطار، فيما جاء إقبال الجمهورعلى السينما فى جدة بعدما دعا النجم تامر حسنى جمهور حفله الذى أقيم، السبت، فى مدينة جدة السعودية، لمشاهدة فيلم "الفلوس" معه، أمس الأحد، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة بالوطن بدول الخليج وصلت لـ140 مليون جنيه .

خلال الحفل الذي أقيم فى مدينة جدة، مساء أول من أمس السبت، قدم تامر حسنى العديد من أغانيه ومنها، كفاياك أعذار، يا بنت الإيه، يانا يا مفيش، عيش بشوقك، حلو المكان، ناسينى ليه، ارجعلى، ريح بالك، وغيرها من الأغانى وسط حضور 40 ألف شخص، حيث حرصت عدد من الجاليات العربية على حضور الحفل، لاسيما أنه يعد من أقوى حفلات السعودية التى قدمها تامر حسنى.

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فيما شهد الحفل فقرة فاير وركس فى السعودية بقيادة المصمم أحمد عصام، وامتدت الفقرة الاستعراضية طوال الحفل، وكان تامر حسنى وصل السعودية، عصر السبت، بصحبة شقيقه ومدير أعماله حسام حسنى، وكان في استقباله عدد من جمهوره، بالإضافة إلى منظمى الحفل، وتامر يحيى مدير شركة تامر حسنى.



تامر حسنى يغنى مع الجمهور فى السينما بجدة

وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى دولة الكويت، يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" ، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالإضافة إلى تحقيقه ايرادات بلغت 140 مليون جنيه على مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.



تامر حسنى يصافح الجمهور فى جدة