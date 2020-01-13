شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Game Of Thrones تحتفل بانضمام مولود جديد لعائلتها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ناتلي إيمانويل، صاحبة شخصية ميساندى فى المسلسل الأسطورى الشهير Game Of Thrones، على الاحتفال بانضمام مولود جديد لعائلتها من شقيقتها الكبرى، ونشرت بعض الصور لها مع المولود عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام منذ قليل، وكتبت نجمة GOT على الصور الجديدة التى نشرتها عبر حسابها "كانت أسعد اللحظات المثيرة فى عام 2019، هى اللحظات الأولى للمولود الجديد لشقيقتى، شكراً لكى لجعلها سعيدة، أنتى أشعة الشمس فى حياتى، لم أكن أعلم أننى أحبك بشدة".

وكانت النجمة العالمية قد وصلت مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، فى دارا لأوبرا المصرية، وانتهت الجمعة 30 نوفمبر الماضى، وحرصت على زيارة الاهرامات الثلاثة ونشر بعض الصور عبر حسابها الشخصي، قبل سفرها لمدينة أبو ظبي الإماراتية.

يذكر أن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

Advertisements

وتشارك النجمة العالمية حالياً في سلسلة الأفلام الشهيرة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه في مايو 2020

بدأت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.