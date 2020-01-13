الجوكر يهزم بروس وين في سباق جوائز الأوسكار في عدد الترشيحات.. 11 ترشيحاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ من العداء يجمع الثنائي الشهير "الجوكر"، و"باتمان"، في أحداث الافلام التي جمعتهما، وسرعان ما انتقل العداء والمنافسة من الحبكة السينمائية إلى سباق الجوائز، وتفوق الجوكر على باتمان في عدد ترشيحات الأوسكار، بعد ان حصد 11 ترشيحاً خلال الدورة الـ 92 من قبل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائي المقامة حالياً على مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلي هيلز كاليفورنيا.
وبالتالي نجح فيلم الجوكر، في كسر الرقم الذي حققه فيلم 'The Dark Knight' في الدورة الـ 82 من حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي حققه فيه 10 ترشيحات.
حصد المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، لقب جديد في مسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتوج بلقب أكثر مخرج حى تم ترشيحه لحصد جوائز الأوسكار، برصيد 9 ترشيحات، بعد ترشيحه رسمياً من قبل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائي عن فيلمه The Irishman.
كما كشفت الأكاديمية عن ترشيحاتها لأفضل تصميم أزياء والذي كالأتي :
Jojo Rabbit
Once Upon a Time in Hollywood
Joker
Little Women
The Irishman
وجاءت قائمة أفضل موسيقي تصويرية كالأتي
1917
Joker
Little Women
Marriage Story
Star Wars: The Rise of Skywalker
وجاءت قائمة رسوم متحركة وأنيميشن كالأتي :
Dcera (Daughter)
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.
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