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شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت ومارجوت روبى أبرز المرشحين للمنافسة على أوسكار 2020.. اعرف باقى المرشحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 و المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل على مسرح دولبي في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية عن المرشحين للمنافسة على الأوسكار التي تعد أهم جائزة في العالم، وهو الحدث الذي ترصد أدق تفاصيله أهم و أشهر وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم.جائزة أفضل ممثل مساعد
توم هانكس
انتوني هوبكنز
ال باتشينو
جو بيشي
براد بيت
براد بيت
جائزة افضل ممثلة مساعد :
كاتي بيتس
لورا ديرن
سكارليت جوهانسون
فلورونس بوج
مارجوت روبي
مارجوت روبي
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time in Hollywood
جائزة Sound Mixing:
Ad Astra
Ford v Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood
جائزة Sound Editing:
Ford v Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Star Wars: The Rise of Skywalker
جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير
Dcera (Daughter)
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
جائزة Live Action Short:
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbors’ Window
Saria
A Sister
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