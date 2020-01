شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت ومارجوت روبى أبرز المرشحين للمنافسة على أوسكار 2020.. اعرف باقى المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 و المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل على مسرح دولبي في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية عن المرشحين للمنافسة على الأوسكار التي تعد أهم جائزة في العالم، وهو الحدث الذي ترصد أدق تفاصيله أهم و أشهر وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم.

جائزة أفضل ممثل مساعد

توم هانكس

انتوني هوبكنز

ال باتشينو

جو بيشي

براد بيت



براد بيت

جائزة افضل ممثلة مساعد :

كاتي بيتس

لورا ديرن

سكارليت جوهانسون

فلورونس بوج

مارجوت روبي



مارجوت روبي

جائزة أفضل ازياء :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

جائزة Sound Mixing:

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

جائزة Sound Editing:

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

جائزة Live Action Short:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister