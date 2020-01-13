فن ومشاهير

براد بيت ومارجوت روبى أبرز المرشحين للمنافسة على أوسكار 2020.. اعرف باقى المرشحين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 و المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل على مسرح دولبي في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية عن المرشحين للمنافسة على الأوسكار التي تعد أهم جائزة في العالم، وهو الحدث الذي ترصد أدق تفاصيله أهم و أشهر وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم.

جائزة أفضل ممثل مساعد

توم هانكس

انتوني هوبكنز

ال باتشينو

جو بيشي

براد بيت

براد بيت
براد بيت

 

جائزة افضل ممثلة مساعد :

كاتي بيتس

لورا ديرن

سكارليت جوهانسون

فلورونس بوج

مارجوت روبي

مارجوت روبي
مارجوت روبي
جائزة أفضل ازياء :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

 

جائزة Sound Mixing:

Ad Astra

Ford v Ferrari

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Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

 

جائزة Sound Editing:

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

 

 جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

 

جائزة Live Action Short:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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