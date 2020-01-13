شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت ومارجوت روبى أبرز المرشحين للمنافسة على أوسكار 2020.. اعرف باقى المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 و المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل على مسرح دولبي في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية عن المرشحين للمنافسة على الأوسكار التي تعد أهم جائزة في العالم، وهو الحدث الذي ترصد أدق تفاصيله أهم و أشهر وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم. جائزة أفضل ممثل مساعد جائزة أفضل ممثل مساعد توم هانكس انتوني هوبكنز ال باتشينو جو بيشي براد بيت

براد بيت جائزة افضل ممثلة مساعد : جائزة افضل ممثلة مساعد : كاتي بيتس لورا ديرن سكارليت جوهانسون فلورونس بوج مارجوت روبي

مارجوت روبي جائزة أفضل ازياء : The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women Once Upon a Time in Hollywood جائزة Sound Mixing: جائزة Sound Mixing: Ad Astra Ford v Ferrari Advertisements Joker 1917 Once Upon a Time in Hollywood جائزة Sound Editing: جائزة Sound Editing: Ford v Ferrari Joker 1917 Once Upon a Time in Hollywood Star Wars: The Rise of Skywalker جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير Dcera (Daughter) Hair Love Kitbull Memorable Sister جائزة Live Action Short: جائزة Live Action Short: Brotherhood Nefta Football Club The Neighbors’ Window Saria A Sister

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