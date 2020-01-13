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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور وشقيقه فولة واتقسمت نصين .. والجمهور: إزاي شبه بعض كده والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك خالد أنور حاليا فى فيلم "شريط 6"، ويجسد دور شاب يعيش بمفرده فى منزله ويواجه العديد من المواقف فى حياته، الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوى، ويظهر فيه مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة نيللى كريم، ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدورأحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
خالد أنور
وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، يقوم بمعالجتهم طبيب نفسى، الذي يقوم بآداءها الفنان خالد الصاوى ، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
خالد وشقيقه
يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى كل من طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهما النجمة وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.
يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى الماضي بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبد العزيز وهند صبري، ونيللي كريم، من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.
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