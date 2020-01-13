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شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة السينما " زبيدة ثروت" .. اعرف قصة رفض والدها زواجها من العندليب والان مع تفاصيل الخبر
الفنانة زبيدة ثروت ولدت في 14 يونيو 1940 بمدينة الإسكندرية ، هي مصرية من أصول شركسية، كان والدها يعمل ضابطًا ووالدتها حفيدة السلطان حسين كامل.
ودرست بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، وعملت كمحامية تحت التمرين لفترة إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها إلى عالم الفن،وهددها بالحرمان من الميراث، راغبة منه في أن تكون محامية ناجحة مثله خاصة مع شهرته الكبيرة كمحامي على مستوى مدينة الإسكندرية، ولكنها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.
رغم تعدد زيجات زبيدة ثروت التي تزوجت 5 مرات إلا أنها لم تحب سوى العندليب عبدالحليم حافظ، بحسب ما ذكرته بآخر لقاءاتها التلفزيونية قبل وفاتها، وكان رفض والدها زواجها منه بعد طلبه يدها منه أثناء تصوير فيلم "يوم من عمري"، وقال له :"مش هجوز بنتي لمغنواتي" وأخفى عنها العندليب هذا الأمر ولم تعرف به إلا بعد وفاته.
وذكرت زبيدة ثروت أيضا أنه لو كان تقدم للزواج منها مرة ثانية لكانت وافقت على الفور، وقالت: "وصيتي ماتدفنونيش غير جنب حليم"، معبرة بذلك عن استمرار حبها له، ولكنها دفنت فى مقابر أسرتها بمصر الجديدة، وليس بجانب "العندليب" في مقابر "البساتين".
و زبيدة ثروت تزوجت 4 مرات، سنة 1960 من ضابط في البحرية المصرية يدعي إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي.
و اعتزلت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، كانت مسرحية "عائلة سعيدة جدًا" آخر عمل فني شاركت فيه قبل اعتزال التمثيل.
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