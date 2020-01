شكرا لقرائتكم خبر عن صور..أحضان وضحك وحب ورومانسية في كواليس حفل Critics’ Choice Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت عدسات المصورين أمس بحفل توزيع جوائز " Critics’ Choice Awards " لعام 2020 و الذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، الكثيرمن الصورالتي لم يراها متابعي الحفل، حيث أظهرت الصور صداقة عدد من النجوم و الكثيرمن اللقطات من الكواليس.



لوبيز ورودريجيز لوبيز ورودريجيز

يبدوأن جنيفر لوبيزوخطيبها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز يعلنوا دائما عن حبهما ورومنسياتهما في أي مكان يجمعهما وهو ما ظهر بوضوح خلال حفل توزيع جوائز " Critics’ Choice Awards " فظل الثنائي ممسكين بيد بعضهما البعض طوال الحفل وكأن الأجواء تدعوهما للرومانسية .

كانت أكثرالصورالملفتة للأنظارهي التي التقطت للنجمة العالمية نيكول كيدمان والنجمة الشهيرة شارليز ثيرون خلال جلوسهن علي نفس الطاولة وجمعهن حديث ضاحك، وحرصت نيكول أن تحتضن ثيرون وأن تلتقط معها العديد من الصورالتذكارية لتظهرمدي قوة صداقتهن، و ظهرمعهم بإحدي الصورالناقد السينمائي الامريكي سكوت مانتز الذي شاركهن الحديث.



نيكول كيدمان مع شارليز ثيرون نيكول كيدمان مع شارليز ثيرون

كما التقطت عدد من الصور لنيكول كيدمان خلال تبادلها أطراف الحديث مع النجمة العالمية جنيفر لوبيز حيث ظهرت كيدمان وكأنها ترحب بجينفر التي خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة .

كما كان لقاء النجمة جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) بالنجمة لورا ديرن يستحق التسجيل بالصور حيث ظهرت لوبيز وهي تهنئ ديرن بفوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة لهذا العام .



لوبيز و لورا ديرن لوبيز و لورا ديرن

يذكر حفل توزيع جوائز " Critics’ Choice Awards " لعام 2020 أقيمت في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحدث الذي حرص عدد هائل من نجوم العالم علي حضوره، وكان الفائز الأكبر بهذا الحفل هو فيلم " nce Upon a Time in Hollywood " للمخرج كوينتين ترانتينو حيث حصد جائزة " BEST PICTURE " ، كما نال نجم هوليوود الشهير براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم ، كما نال الفيلم جائزة " BEST ORIGINAL SCREENPLAY " وجائزة " BEST PRODUCTION DESIGN "، وكانت جائزة أفضل ممثل لهذا العام من نصيب النجم جواكين فونيكس عن دوره في فيلم " Joker "، بينما نالت النجمة العالمية رينيه زويجلر بجائزة أفضل ممثلة للعام و ذلك عن دورها في فيلم " Judy "، وفازت النجمة العالمية لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فيلم " Marriage Story " ، وفاز بجائزة أفضل نجم جديد رومان جريفين دافيس عن فيلم " Jojo Rabbit " .

