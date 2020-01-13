شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تعلن عن موعد عرض مسلسل "رحيل زهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة حنان مطاوع عن موعد عرض مسلسل "رحيل زهرة" ونشرت صورة لها بالعمة الصعيدى وعلقت عليها قائلة: "رحيل من مسلسل بنت القبائل هيتعرض خلال أيام يارب يعجبكوا"، وتجسد حنان مطاوع خلال الأحداث شخصية "رحيل" الصعيدية التي تدخل فى صراعات بسبب الثأر ويتم خطف ابنتها خلال الأحداث ويتم قتلها ورميها للذئاب لتزداد العداوة والخصام بينها وبين الشخص الذي خطف ابنتها في المسلسل.

وتعلمت حنان مطاوع الفروسية من أجل الشخصية فهى فارسة صعيدية، فى إطار يمزج بين الخيال والاسطورة بأجواء رومانسية.

"رحيل زهرة – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

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المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.

ويعرض لحنان مطاوع حاليا فى دور السينما فيلم "يوم وليلة" مع النجم خالد النبوي والفنانة درة وخالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.