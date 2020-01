شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزى أكثر المخرجين ترشحا للفوز بالأوسكار بعد ترشيح "الأيرلندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، لقبا جديد في مسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتوج بلقب أكثر مخرج حى تم ترشيحه لحصد جوائز الأوسكار، برصيد 9 ترشيحات، بعد ترشيحه رسمياً من قبل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائي عن فيلمه The Irishman.

كما كشفت الأكاديمية عن ترشيحاتها لأفضل تصميم أزياء والذي كالأتي :

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Joker

Little Women

The Irishman

وجاءت قائمة أفضل موسيقي تصويرية كالآتي

1917

Joker

Little Women

Marriage Story

Star Wars: The Rise of Skywalker

وجاءت قائمة رسوم متحركة وأنيميشن كالأتي :

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.