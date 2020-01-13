مارتن سكورسيزى أكثر المخرجين ترشحا للفوز بالأوسكار بعد ترشيح "الأيرلندى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، لقبا جديد في مسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتوج بلقب أكثر مخرج حى تم ترشيحه لحصد جوائز الأوسكار، برصيد 9 ترشيحات، بعد ترشيحه رسمياً من قبل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائي عن فيلمه The Irishman. كما كشفت الأكاديمية عن ترشيحاتها لأفضل تصميم أزياء والذي كالأتي : Jojo Rabbit Once Upon a Time in Hollywood Joker Little Women The Irishman وجاءت قائمة أفضل موسيقي تصويرية كالآتي 1917 Joker Little Women Advertisements Marriage Story Star Wars: The Rise of Skywalker وجاءت قائمة رسوم متحركة وأنيميشن كالأتي : Dcera (Daughter) Hair Love Kitbull Memorable Sister ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.

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