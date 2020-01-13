شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Little Women يكسر حاجز الـ 100 مليون دولار إيرادات × 20 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Little Women في تحقيق إيرادات تخطت حاجز الـ 100 مليون دولار، منذ طرحه في 25 ديسمبرالماضي بدور العرض السينمائي، وصعد من المراكز الأخيرة في شباك التذاكر للمراكزالأولي لينافس فيلم 1917 وفيلم Star wars في البوكس أوفيس.

وكان قد حقق الفيلم الذى يدورفى إطار دراما إيرادات وصلت إلى 16 مليون دولار أمريكى فى الإفتتاحية الأولي لعرض داخل أمريكا الشمالية.





العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures، ومقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى ألكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868





وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرآة فى تلك الفترة، وإظهار الفناة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

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فيلم Little Women يدور في إطار دراما ورومانسية، ومن بطولة فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.





يذكر أن شركة Columbia Pictures قررت عرض فيلم الرعب الجديد The Grudge، يوم 3 يناير من العام الجارى، بالإضافة إلى أن الفيلم مصنف للكبار فقط.

فيلم The Grudgeمن بطولة بيتي جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكي ويفر، ستيفاني شيرك، فرانكي فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسي سوريل، ستيفاني سي، ديفيد لورنس براون، زوي فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جيف بوهلر، وتاكاشي شيميزو.

وتدور قصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل لغز القضية، ومع سير أحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.