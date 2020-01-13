فن ومشاهير

سكاريت جوهانسون تحصل على أول ترشيح لجوائز الأوسكار في تاريخها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الممثلة العالمية سكاريت جوهانسون، في حصد الترشيح الأول لها في سباق جوائز الأوسكار في الدورة الـ 92، بعد ترشيحهاً رسمياً منذ قليل عن جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم Marriage Story، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Jojo Rabbit.

وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن أولي الترشيحات التي تم اختيارها مثل قائمة أفضل ممثلة مساعدة والتي ضمت الممثلة كاثي بيتس عن دورها في Richard Jewell، والممثلة لورا ديرن عن دورها في Marriage Story، والممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في Jojo Rabbit، والممثلة العالمية فلورنس بوج عن دورها في Little Women، والممثلة مارجوت روبي عن دروها في Bombshell.

كما كشفت الأكاديمية عن ترشيحاتها لأفضل تصميم أزياء وجاء كالأتي :

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Joker

Little Women

The Irishman

وجاءت قائمة أفضل موسيقي تصويرية كالأتي

1917

Joker

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Little Women

Marriage Story

Star Wars: The Rise of Skywalker

 

وجاءت قائمة رسوم متحركة وأنيميشن كالأتي :

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

ومن المقرر أن يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.

 

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