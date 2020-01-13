شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح ضيف شرف فيلم "العارف" ويصور مشاهده في ماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد فهمى عن صورة جديدة تجمعه بالفنان محمد ممدوح تايسون، عبر حسابه بموقع تبادل الصور انستجرام، حيث يتواجد "تايسون" مع فهمى فى ماليزيا من أجل تصوير فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز، حيث يظهر ممدوح كضيف شرف على أحداث العمل المقررطرحه فى دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطرالمقبل.

ويتواجد أبطال "العارف" حالياً فى ماليزيا لتصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم الذى يعد الأضخم انتاجياً فى السينما حتى الآن حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.



محمد ممدوح مع احمد فهمى فى ماليزيا لتصوير العارف

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وطرحت شركة سينرجى فيلمز – المنتجة للفيلم "التيزر" الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائية، قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يذكر ان آخر أفلام محمد ممدوح "ولاد رزق 3" الذى حقق ايرادات تخطت 101 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.