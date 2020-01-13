شكرا لقرائتكم خبر عن مش مسلسل بس .. " المال والبنون " فيلم نادر مر على إنتاجه 66 عاما .. اعرف أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أن يُذكر اسم "المال والبنون"، يتبادر إلى أذهاننا المسلسل الشهير، والذى تم تقديمه على جزأين ، ويعد واحد من كلاسيكيات الدراما المصرية، شارك به العديد من نجوم الدراما فى ذلك الوقت، على رأسهم أحمد عبد العزيز، ويوسف شعبان وعبد الله وحمدى غيث، وجيهان سيف النصر وشريف منير ووائل نور وحنان ترك وشيرين سيف النصر وأحمد راتب وغيرهم، وكتب المسلسل محمد جلال عبد القوى، وأخرجه مجدى أبو عميرة.



مشهد من المسلسل

وناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الممزوجة فى قصة صديقين يعملان سويا وفجأة يعثران على أموال كثيرة، فيأخذهم أحدهما ويمتنع الآخر، وتناقش أحداث المسلسل الصراع بين أبناء الصديقين.



فيلم المال والبنون

Advertisements



مشهد من الفيلم

ولكن "المال والنبون" ليس مجرد مسلسل من جزأين فحسب، فهو أيضا اسم لفيلم مرعلى انتاجه أكثر من 65 عاما، حيث تم انتاجه تحديدا فى 14 يناير عام 1954، وقام ببطولته كل من محسن سرحان وعقيلة راتب ومحمود المليجى ووداد حمدى وشكوكو وزهرة العلا، وتدور أحداثه حول صديقان متزوجان وسعيدان، ولكل منهما أفكاره الحياتية، الأول يرى أن عليه تحديد الإنجاب، والاكتفاء بطفلته الوحيدة، يجبرامرأته على تعاطي دواء حتى لا تنجب مجددًا، أما الصديق الثاني، فهو كثير الإنجاب، تموت ابنة الصديق الأول الوحيدة، و تتحسن أحواله المادية، ويصبح رجلا ثريًا ويرى أن فى إمكانه إنجاب أطفال، وبالفعل يتزوج وينجب دون علم زوجته الأولى وتتوالى الأحداث، والفيلم من تأليف محمد مصطفى سامى، وإخراج إبراهيم عمارة.