- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع طرح ترشيحات الدورة الـ 92.. الأوسكار يسيطر على التريند العالمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملايين من عشاق السينما يتابعون بشغف القائمة الكاملة للترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار في الدورة الـ 92، التي تكشف عنها حالياً أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، على مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلي هيلز كاليفورنيا.
وتزامناً مع طرح الترشيحات، تصدر الأوسكار قائمة الاكثر تداولاً وتغريداً من مختلف انحاء العالم خلال دقائق قليلة، بأكثر من 50 ألف تغريدة، جاء أكثرها للممثل العالمي جواكين فينيكس، صاحب الشخصية الشهيرة في فيلم الجوكر.
تريند تويتر
وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن اولي الترشيحات التي تم اختيارها مثل قائمة أفضل ممثلة مساعدة والتي ضمت الممثلة كاثي بيتس عن دورها في Richard Jewell، والممثلة لورا ديرن عن دورها في Marriage Story، والممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في Jojo Rabbit، والممثلة العالمية فلورنس بوج عن دورها في Little Women، والممثلة مارجوت روبي عن دروها في Bombshell.
كما كشفت الأكاديمية عن ترشيحاتها لأفضل تصميم أزياء والذي كالأتي :
Jojo Rabbit
Once Upon a Time in Hollywood
Joker
Little Women
The Irishman
وجاءت قائمة أفضل موسيقي تصويرية كالأتي
1917
Joker
Little Women
Marriage Story
Star Wars: The Rise of Skywalker
وجاءت قائمة رسوم متحركة وأنيميشن كالأتي :
Dcera (Daughter)
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامناً مع طرح ترشيحات الدورة الـ 92.. الأوسكار يسيطر على التريند العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.