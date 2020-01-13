شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع طرح ترشيحات الدورة الـ 92.. الأوسكار يسيطر على التريند العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملايين من عشاق السينما يتابعون بشغف القائمة الكاملة للترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار في الدورة الـ 92، التي تكشف عنها حالياً أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، على مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلي هيلز كاليفورنيا.

وتزامناً مع طرح الترشيحات، تصدر الأوسكار قائمة الاكثر تداولاً وتغريداً من مختلف انحاء العالم خلال دقائق قليلة، بأكثر من 50 ألف تغريدة، جاء أكثرها للممثل العالمي جواكين فينيكس، صاحب الشخصية الشهيرة في فيلم الجوكر.



تريند تويتر

وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن اولي الترشيحات التي تم اختيارها مثل قائمة أفضل ممثلة مساعدة والتي ضمت الممثلة كاثي بيتس عن دورها في Richard Jewell، والممثلة لورا ديرن عن دورها في Marriage Story، والممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في Jojo Rabbit، والممثلة العالمية فلورنس بوج عن دورها في Little Women، والممثلة مارجوت روبي عن دروها في Bombshell.

كما كشفت الأكاديمية عن ترشيحاتها لأفضل تصميم أزياء والذي كالأتي :

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Joker

Little Women

The Irishman

وجاءت قائمة أفضل موسيقي تصويرية كالأتي

1917

Joker

Little Women

Marriage Story

Star Wars: The Rise of Skywalker

وجاءت قائمة رسوم متحركة وأنيميشن كالأتي :

Dcera (Daughter)

Hair Love

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Kitbull

Memorable

Sister

ومن المقرر ان يبث حفل الأوسكار في دورته الـ 92 يوم 6 فبراير المقبل عبر شبكة abc.