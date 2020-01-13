شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك بصورة قديمة من أستراليا: قلبي وصلاتي من أجل هذه الأرض الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان الشاب أحمد مالك عن تضامنه مع أستراليا بعد ما سببته حرائق الغابات من دمار كبير، وشارك صورة له بغرب أستراليا خلال تصوير أحد الأعمال الفنية، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا :"قلبي وصلاتي من أجل هذه الأرض الجميلة وشعبها".

و بدأت الحرائق بسبب الظروف الحارة والجافة بشكل استثنائى، إذ شهدت أستراليا الجفاف الأكثر قسوة فى عام 2019 ، وكان يوم 18 ديسمبر هو أكثر الأيام سخونة فى التاريخ الأسترالى، حيث تجاوز متوسط درجات الحرارة فى جميع أنحاء البلاد 105 درجة فهرنهايت.



أحمد مالك

وخرج الآلاف من الأستراليين يوم الجمعة إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من العمل القوى لحل أزمة تغير المناخ، ودعا البعض رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى الاستقالة.

أظهر استطلاع للرأى، تراجع شعبية رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون، بشكل كبير فى الوقت الذى تواجه فيه حكومته أزمة تتعلق بحرائق الغابات التى أودت بحياة 28 شخصا ودمرت ألفى منزل.

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ويأتى استطلاع نيوزبول فى الوقت الذى أكد فيه المسؤولون أن الحرائق المشتعلة منذ أشهر دمرت 27.7 مليون فدان أو ما يعادل تقريبا نصف مساحة بريطانيا.

وتعرض موريسون لهجوم بسبب بطء استجابته لتلك الأزمة غير المسبوقة بل وقيامه بعطلة عائلية إلى هاواى أثناء اشتعال الحرائق. واعترف موريسون خلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد إنه أرتكب بعض الأخطاء.

كما لجأت السلطات الأسترالية إلى طريقة مبتكرة لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة التي تشردت بعد الحرائق الضخمة التى تضررت منها أجزاء كبيرة من البلاد، حيث ألقت ألاف كيلوجرامات من الجزر والبطاطا من الطائرات لهم.

وبدأت حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز"، أول أمس السبت، بإلقاء 2.2 طن من الخضروات الطازجة، وقال وزير البيئة في نيو ساوث ويلز مات كين، إنه بينما تمكنت الحيوانات من الفرار من الحرائق، فإنها تركت دون مصدر للغذاء.