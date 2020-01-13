ميساء مغربي تنعى علي الغرير: "أخلص في عمله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان البحريني علي الغرير، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشرت "ميساء" صورة للفنان الراحل، وعلقت: "علي الغرير في ذمة الله، رحمك الله يا من زرعت بأعمالك الضحكة والبسمة على وجوه الجميع".

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وتابعت: "رحم الله الفنان على الغرير الذي أخلص في عمله، فأبدع وأمتع وأسعد الجميع وكسب حبهم، عظم الله أجركم يا أهل البحرين، وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان علي الغرير يعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في الخليج، له عدد من الأعمال أبرزها "رحلة العجائب"، و"طربال رايح جاي".