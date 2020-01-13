في إيرادات الأحد.. Jumanji: The Next Level يواصل تقدمه و Gemini Man بالمركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفظ فيلم Jumanji: The Next Level، بصدارة إيرادات شباك التذاكر ليوم الأحد، في قائمة الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 209 ألف 161 جنيه.

وفي المركز الثاني يأتي فيلم "1917"، الذيى حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 192 ألف 269 جنيه، بينما احتل فيلم الرعب The Grudge، المركز الثالث بشباك التذاكر، وحقق إيرادات قدرها 65 ألف 36 جنيه.

Advertisements

في المركز الرابع يأتي فيلم under water، الذي حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 63 ألف 63 جنيه، كما حقق فيلم الأنيميشن Frozen 2، إيرادات قدرها 40 ألف 24 جنيه، ليحتل بذلك المركز الخامس بشباك التذاكر.

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم knives out، الذي حقق إيرادات قدرها 28 ألف 245 جنيه، وحقق فيلم Spies in Disguise، إيرادات قدرها 27 ألف 739 جنيه، ليكون في المركز السادس شباك التذاكر.

وجاء في المركز السابع، فيلم like a boss، الذي حقق إيرادات قدرها 22 ألف 827 جنيه، وفي المركز الثامن يأتي فيلم Maleficent: Mistress of Evil، الذي حقق إيرادات قدرها 13 ألف 769 جنيه، وجاء في المركز التاسع والأخير فيلم Gemini Man، الذي حقق إيرادات قدرها 7394 جنيه.