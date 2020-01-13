بعد 3 ملايين مشاهدة.. نهال نبيل: أصالة كانت واثقة من نجاح "شامخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت المخرجة نهال نبيل أن الفنانة أصالة كان لديها ثقة كبيرة في نجاح كليب "شامخ"، وأخبرتها بذلك أثناء تصويرالكليب منتصف شهر ديسمبر الماضي، قبل طرحه بموقع يوتيوب، ووصول عدد المشاهدات إلى 3 ملايين بعد أربعة أيام من طرحه.

قالت نهال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنانة أصالة متحمسة للغاية لفكرة الاعتماد على الأداء التمثيلي، واكتشافنا قدراتها كممثلة، وفور الانتهاء، أكدت ثقتها بنجاح الكليب، وانتقلت لي نفس القناعة".

وكتبت أصالة على "تويتر": "كلّي امتنان لمحبّتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكراً لكلّ قلب احتواني، وأعتذر ممن بكى منكمّ من أجلي، وأصدُقُكُمّ أنّني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

أغنية شامخ من إخراج نهال نبيل ومن تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، وتشهد أول تعاون فني بين أصالة وشركة "ستار" التي يملكها المنتج والمخرج طارق العريان، زوجها السابق.