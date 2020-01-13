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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كتب الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، رغبة والدته في عدم ظهور فتيات في كليباته، واستبدالها بمناظر طبيعية.
وعلق: "أمي الغالية عندها تحفظ على حضور وقبول أي موديل صورت معايا قبل كدة، فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية، ليه كدة يا ماما إحنا بنفرش فيلا".
وأضاف: "نصيحة للمخرجين، خلوا بالكم من شغلكم أمي داخلة شغلانتكم وبقوة"، متابعا: "قصة حب مع زهرة صبار عشان أمي ترتاح، دي مراتي هتعجبها الفكرة صديقة البيئة دي".
من ناحية أخرى، أعلن رامي جمال، عن تعاون جديد يجمعه بالمطربة اللبنانية إليسا، في أغنية من كلماته وألحانه.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة رامي جمال تنصحه باستبدال الفتيات في كليباته بمناظر طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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