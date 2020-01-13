تراند اليوم : فيديو صادم.. فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بـ«تصوير خادمتها عارية»



أثارت الفنانة الكويتية مها محمد، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تتحدث فيه عن طريقة اكتساب الشهرة.

وأشارت الفنانة الكويتية، أن الحصول على الشهرة سهل وبسيط، مؤكدة أن تحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج بالضرورة إلى إجراء جلسات تصوير وبذل الكثير من الجهود، قائلة :« أي واحدة تطلع تتفصخ وتسولف تجيب ملايين المشاهدات».

وأوضحت أنها يمكن أن تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً إذا وجهت الكاميرا نحو عاملتها المنزلية وجعلتها ترتدي ملابس كاشفة أو بكيني، وهو ما أثار ضجة كبيرة وهجوم عليها.

واعتبر البعض أن تصريحها يحمل عنصرية، وكأن الخادمة يحق أن تفعل فيها ما تريد بأن تظهرها كسلعة إن أرادت عارية أو محتشمة.

وطالب البعض الفنانة بالاعتذار إلى كل العاملات في المنازل وخاصة عاملتها المنزلية.