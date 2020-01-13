شاكيرا لا تريد الزواج من بيكيه رغم الحب!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا Shakira عن سبب عدم رغبتها بعقد قران رسمي مع حبيبها نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، رغم علاقتهما المستمرة منذ عشر سنوات، وإنجابهما طفلين.

مع طفليهما

وأوضحت شاكيرا في مقابلة صحفية: "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة".

وأضافت: "أريد أن أبقيه في حالة جيدة، وأن يفكر بأن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاماً، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات.