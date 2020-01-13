قنوات OSN للأطفال .. أفضل ما يمكنك منحه لطفلك!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - لا شيء يمكنكم منحه لأطفالكم أفضل من الشيء الذي يناسبهم تماماً، وهذا الأمر ينطبق تماماً على قنوات OSN للأطفال، حيث أنها المكان المثالي والآمن لمنح أطفالكم متعة المرح والتعلم في آن واحد، من خلال قنوات OSN الـ 10 الخاصة بالأطفال ليشاهدوا برامجهم ورسومهم المتحركة المفضلة، على قنوات حصرية من بينها "ديزني" و"نيكلوديون"، وباللغتين العربية والانكليزية كذلك، مع إمكانية التحكم في نوعية المحتوى الذي يشاهدونه من خلال خاصية "المراقبة الأبوية".







«كلنا أطفال»، و«كل منا يحمل بداخله طفلاً لا يحب أن يكبر»، لذا فإن قنوات OSN للأطفال هي قنوات مناسبة لكافة الفئات العمرية، من خلال تقديم أفلام رسوم متحركة مفعمة بالحيوية، ومحتوى ترفيهي وتعليمي، لنخبة من شخصيات الرسوم المتحركة المحببة لدى الأطفال، والكبار كذلك.





وتعدُّ شبكة قنوات OSN، موطن رائد للمحتوى الحصري والمميز للأطفال في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر جميع قنواتها الحصرية العشر للأطفال، إضافة لكونها البيت الحصري الوحيد لـ "ديزني" و"نيكلوديون" في المنطقة.