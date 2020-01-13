شاهيد كابور يصاب بكدمات أثناء التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجم بوليوود شاهيد كابور Shaheed Kapoor أصيب في شفته السفلية أثناء تصوير فيلمه القادم جيرسي، وقال مصدر مقرب من الإنتاج، إنّ شاهيد كان يصور بعض المشاهد لفيلم الكريكيت وهو نسخة جديدة من فيلم تشانديجارف، خلال تسديده أصابته الكرة بقوة.

النجم الهندي شاهيد كابور

وبحسب المصدر كان شاهيد يلعب بشكل جيد ويتدرب قبل تسديدته، عندما جاءت الكرة بشكل غير متوقع وضربته على الشفة السفلية وفتحت جرحًا كبيرًا حيث بدأ الدم يتدفق، وبعد الاصابة مباشرة تم نقل كابورعلى الفور للعلاج وتلقي العلاج اللازم.



وقال مصدر مقربة من شاهيد إنه سيتوقف عن العمل بالتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه يعاني إصابة شديدة في الشفة السفلية وكدمات، وأضاف المصدر أنه سيستأنف التصوير بعد أن ينحسر التورم ويشفى الجرح.

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شاهيد كابور

يشار إلى أنّ فيلم جيرسي يروي قصة لاعب كريكيت موهوب ولكنه فاشل، يقرر العودة إلى الميدان في أواخر الثلاثينيات من عمره، مدفوعًا بالرغبة في تمثيل فريق الكريكيت الهندي وتحقيق رغبة ابنه في الحصول على قميص كهدية.



ويقوم بإخراج النسخة الهندية من الدراما الرياضية، جوتام تينانوري، ومن المقرر إصدار النسخة الهندية من جيرسي ، بطولة شاهيد كابور، في 28 آب/ أغسطس 2020.

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