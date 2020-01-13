ميغان ماركل ترفض الإقامة في أميركا..هل تفضل كندا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - كل الأنظار اليوم متجهة إلى قصر ساندرينغهام الملكي المفضل للعائلة المالكة البريطانية حيث تقود ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اجتماعاً ملكياً تاريخياً في عام 2020 الحالي بأمل الاتفاق على صيغة تريح حفيدها الأمير هاري،وتدفعه لعدم الهجرة كلياً والإقامة بالخارج مع عائلته في كندا أو أمريكا.

وقد أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنَّ الأمير هاري سيلتقي جدته إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وكبار أفراد العائلة المالكة، الإثنين، لمناقشة خططه للتخلي عن واجباته الملكية.

وأعلن الأمير هاري (35 عاماً) وزوجته ميغان ماركل (38 عاماً)، دوقة ساسكس، بشكل مفاجئ، الأربعاء، عن خططهما بشأن تحقيق استقلال مالي لهما وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية .

وذكرت "بي بي سي" ووسائل إعلام بريطانية أخرى، نقلاً عن مصادر في القصر الملكي البريطاني، أنَّ الملكة ستجري محادثات مع حفيدها في قصرها في ساندرينجهام شرقي إنجلترا بشأن الأدوار المستقبلية لهاري وميجان، الإثنين، فيما لم يصدر عن قصر باكنجهام أو عن هاري وميغان أي تأكيد بشأن الاجتماع.

3 احتمالات مطروحة بقوة لتنحي الأمير هاري وميغان عن الحياة الملكية.. ما هي؟



وانتقد العديد من المراقبين الملكيين والصحف البريطانية إعلان هاري وميغان، وتصاعدت حدة الانتقادات، الجمعة، بعد أن أكد القصر أن الممثلة الأمريكية السابقة ميغان سافرت إلى كندا، حيث عاشت أثناء تصوير المسلسل الدرامي التلفزيوني الشهير "سوتس ".

وأفاد تقرير صدر، الأحد، بأنَّ الأمير هاري وميغان يخططان للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليس قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الزوجين يخططان للعيش حالياً في كندا، لكن في نهاية المطاف هما يخططان لإيجاد منزل خاص وأعمال لهما في لوس أنجلوس ،حيث تقيم والدة ميغان ماركل.

وأوضحت الصحيفة: "هذا ليس شيئًا فوريًا على أي حال، لكن هناك خطة طويلة الأمد للعيش في الولايات المتحدة مع وجود منزل ثانٍ في كندا، حيث سيقضيان الوقت بين المكانين .



لن تعود للإقامة بأمريكا إذا فاز ترامب برئاسة ثانية

الأمير هاري يشعر بأن شقيقه الأمير ويليام أقصاه بعيداً



وكانت ميغان قالت سابقاً إنها لن تعود إلى الولايات المتحدة بينما ترامب يشغل منصب الرئيس هناك، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن أصدقاء مقربين لها.

وانتقدت ميغان قبل انتخابات عام 2016، وقبل أن تتزوج من الأمير هاري، ترامب على أنه مثير للكره النسائي في برنامج كوميدي سنترال "ذا نايتلي شو ".

وقالت حينذاك إنها تفكر في البقاء في تورنتو، حيث صورت الحلقة ولن تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا فاز ترامب، وهو فعلاً ما حصل .

وأثناء الزيارة التي أجراها ترامب إلى المملكة المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، سُئل عن تعليقات ماركل وانتقادها، فرد ترامب: "لم أكن أعرف أنّها كانت سيئة"، وأوضح في وقت لاحق أنه يعني أن التعليقات كانت سيئة .



ميغان غابت عن ولائم القصر الملكي المقامة لترامب وميلانيا





الممثلة السابقة ميغان ماركل لم تشارك بالولائم الرسمية في قصر باكنجهام خلال تلك الزيارة. ومع ذلك، حضر هاري مأدبة غداء ملكية مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

ويأتي الإعلان المفاجئ لهاري وميغان بعدما أدان الزوجان الملكيان التغطية المتطفلة وغير الدقيقة في الصحافة البريطانية والدولية، والانتقادات القاسية التي وجِهت إليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينها هجمات عنصرية ضد ميغان لأن والدتها سمراء.

Advertisements

ميغان ماركل تقدم عملاً مع “ديزني” بعد تنحيها عن مهامها الملكية



ستغيب كيت ميدلتون عن الاجتماع الملكي



وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن الأمير ويليام سيحضر وحده الاجتماع العائلي الملكي في قصر ساندرينغهام بينما تبقى زوجته كيت ميدلتون في المنزل مع أبنائهما الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس.

ميغان تفضل كندا حالياً

وعودة ميغان ماركل إلى كندا حالياً،وبقاؤها فيها برفقة ابنها آرتشي،يعبر عن اختيارها كندا كوجهة مفضلة لها للإقامة فيها حتى إشعار آخر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"