أكشاي كومار يتورط مع القضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - انضم نجم بوليوود أكشاي كومار Akshay kumar إلى قافلة نجوم بوليوود المتورطين مع القضاء، والذين واجهوا مشاكل قانونية عديدة كالنجم Salman Khan سلمان خان.



وفي التفاصيل فقد وقع كومار في مشكلة قانونية مع القضاء، حيث تم رفع قضية ضده بزعم الاستهزاء بثقافة المراثا، وإيذاء مشاعر بعض شرائح المجتمع في إعلانه التجاري الأخير.



وفي الإعلان الذي جرّ أكشاي إلى قاعات المحاكم، يظهر فيه وهو يصور دور محارب ينتمي إلى ثقافة مارثا، يمكن أن نراه وهو يرقص في الإعلان.

كومار يتورط مع القضاء

وقالت مصادر إنّ صاحب الشكوى وهو من تابع لثقافة المراثا، ينتظر ردًّا من أكشاي كومار، أو اعتذارًا عن إعلانه.



مهنيًّا، سيتم عرض فيلم أكشاي كومار Good Newzz، حيث تعرضه دور السينما الهندية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، ويصنف على أنه اجتماعي وكوميدي، بطولة أكشاي كومار، وكارينا كابورKarina Kapoor، ودالجيت سونجيه، وكيارا أدفاني، وتدور أحداثه حول أسرتين تعاني كل منهما مشكلة في الإنجاب.

كومار وكارينا كابور في فيلم Good News

وتلجأ كلتا الأسرتين إلى التلقيح الاصطناعي، ولكنّ صدفة غير متوقعة قلبت حياة الأسرتين رأسًا على عقب، بسبب تشابه اسم عائلتي الزوجين، وتم خلط التلقيح الخاص بهما، لتصبح كل زوجة تحمل طفل زوج الأخرى، ومن هنا تبدأ الصراعات في إطار كوميدي، حتى يستسلم الجميع للأمر الواقع.

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فيما ظهرت كارينا كابور في الفيلم بعد غياب عامين، بروح ورشاقة نجمة بوليوود الأقرب إلى الجمهور، والتي اعتاد الجميع على رؤيتها تملأ الأجواء مرحًا وإيجابية، وأخيرًا ظهر دالجيت سوناجي بدور كوميدي صريح لأول مرة، وكانت أغنياته أكثر ما حصد إعجاب الجماهير خلال 132 دقيقة مدة عرض الفيلم.