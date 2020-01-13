نجم سوري يشن هجوماً قاسياً على هيفاء وهبي: اباحيتك إجرام

بعد الضجة الكبيرة التي اثارتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتعليقها الذي وصف بالعنصري، على حادثة مقتل شاب تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم، وكان الاحد الماضي، وذلك بسبب جنسيته.

رد الممثل السوري طلال مارديني على كلام هيفاء عبر صفحته الشّخصية على “فيسبوك” قائلا: “بوعدك انو رح يفلو وبوعدك يا ست إذًا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية”.

وأضاف: “وياست حابب قلك شي انو اباحيتك المعروفة كمان اسمها اجرام وتحويل اللي بياكل حق عماله والقاتل والمجرم لبطل اجرام”.

وكانت وهبي كتبت عبر “تويتر”: “ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي نانسي عجرم، إنتي وعيلتك وزوجك البطل، يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!”، ما اثار استفزاز العديد من متابعيها وشن البعض هجوماً لاذعاً وتم اهانتها بعبارات قاسية.