شاهد: فيديو جديد يظهر وجه مقتحم منزل نانسي عجرم قبل أن يضع القناع على وجهه

نشرت قناة ”أم تي في“ اللبنانية فيديو جديدا يظهر وجه مقتحم منزل نانسي عجرم قبل أن يضع القناع على وجهه. وقالت القناة إن الفيديو يظهر سارق منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم.

ويظهر في المقطع الجديد المتداول شخصا يتجول في الشارع الرئيس قبل أن يقترب من أسوار منزل، ولم يكشف الفيديو كيف دخل هذا الشخص إلى الداخل.

ولم تؤكد السلطات المعنية في لبنان أن الشخص الذي ظهر هو الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل داخل منزل الفنانة نانسي عجرم من قبل زوجها الدكتور فادي الهاشم.

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