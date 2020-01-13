فى ذكرى وفاتها الـ 23..ما لا تعرفه عن مديحه كامل

تمر الليلة الذكري الثالثة و العشرون علي رحيل الفنانة الكبيرة مديحة كامل ، التي كانت اهم فنانات الزمن الجميل،الذين ساهموا في تشكيل هوية السينما المصرية .

مديحة كامل ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الاسكندرية، وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء ثم عملت في مجال التمثيل

من خلال العديد من الأدوار الصغيرة حتى حازت على أول دور بطولة في فيلم "30 يوم في السجن"، وبعدها حققت انتشارًا كبيرًا في الأفلام التي عملت بها بين مصر ولبنان.

تميزت مديحه كامل بجاذبيتها وخفتها وحضورها المميز, وتعتبر أحد أبرز أيقونات السينما المصرية عبر العصور، وفتاة أحلام الشباب لجيلين متعاقبين.

قدمت العديد من الأفلام وأحتلت مكانه كبيره في قلوب جمهورها من خلال أعمالها المميزه التي تظل خالده حتى وقتنا هذا.

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ومن أشهر الأعمال التي امتعت الفنانه مديحه كامل جمهورها بها:"فيلم الاختيار، أغنية على الممر، حب وكبرياء، زمان يا حب، الصعود إلى الهاوية".

اعتزلت مديحة كامل الفن تمامًا قبل إكمالها تصوير فيلم "بوابة أبليس" واحتجبت بعدها عن أي ظهور إعلامي.

ثم رحلت عن عالمنا في الثالث عشر من يناير عام 1997 من جراء مضاعفات مرضها بالقلب والذي أبقاها في مستشفى "مصطفى محمود" قرابة العشرة أشهر.