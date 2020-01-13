شاهد.. شريف رمزي يحيي ذكرى وفاة والده

نشر الفنان شريف رمزي، صوره جديدة في الذكرى الخامسه لوفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علق "رمزي" على الصوره قائلاً:" اليوم ١٣/١/٢٠٢٠ هو الذكري الخامسة لوفاة والدي محمد حسن رمزي طبعاً أنا معرفش إزاي عدت خمس سنين بحالهم منغيره

و لازم أفكر كل الناس اللي لسه أبوهم في حياتهم إنهم يستمتعوا بوجوده و حنانه و سنده و عطاءه و يحاولوا يقضوا معاه أطول فترة في حياته لأنه لما بيروح مفيش أي شخص في الدنيا ممكن يعوضه".

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وتابع : "وللأسف الموضوع ده مش حيفهموه أو يحسه بيه إلا لما بيفقدوه ساعتها بس بيحسوا بأهميته و تأثيره في حياتهم ربنا يرحمك يا أبويا و يدخلك فسيح جناته فردوسه الأعلي و يجمعني بيك علي خير يا رب".

يذكر ان الفنان شريف رمزى، حفيد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، ووالده محمد حسن رمزى من أكبر المنتجين والموزعين فى مصر.