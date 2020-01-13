الليلة.. ساقية الصاوي تحيي ذكرى ميلاد الأخوين حسين رياض وفؤاد شفيق

تقيم ساقية عبدالمنعم الصاوي، الليلة، احتفالية خاصة لإحياء ذكرى ميلاد الأخوين حسين رياض وفؤاد شفيق، وذلك بقاعة الكلمة، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن الفنان حسين رياض وفؤاد شفيق أهم اثنين من جيل الأوائل فى السينما والمسرح المصريين، وقد عمل

الأول في عدة فرق مسرحية، أبرزهم فرقة الريحانى، ومنيرة المهدية، وعلى الكسار ويوسف وهبى وفاطمة رشدى، أما مسيرته فى السينما فقد بدأت منذ كانت السينما صامتة، وبالتحديد عام 1931 فى فيلم "صاحب السعادة كشكش بيه"، وبلغ رصيده الفنى نحو 200 فيلم و240 مسرحية و150 مسلسلا إذاعيا و50 مسلسلاً تليفزيونياً، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بوسام الفنون عام 1962م.

وكان فؤاد شفيق هو الشقيق الأصغر للفنان حسين رياض وعُرف فى الوسط الفنى بهذا الاسم، لكن اسمه الأصلى محمد فؤاد شفيق، بينما اسم شقيقه الأصلي حسين شفيق.