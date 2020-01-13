تقيم ساقية عبدالمنعم الصاوي، الليلة، احتفالية خاصة لإحياء ذكرى ميلاد الأخوين حسين رياض وفؤاد شفيق، وذلك بقاعة الكلمة، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
جدير بالذكر أن الفنان حسين رياض وفؤاد شفيق أهم اثنين من جيل الأوائل فى السينما والمسرح المصريين، وقد عملالأول في عدة فرق مسرحية، أبرزهم فرقة الريحانى، ومنيرة المهدية، وعلى الكسار ويوسف وهبى وفاطمة رشدى، أما مسيرته فى السينما فقد بدأت منذ كانت السينما صامتة، وبالتحديد عام 1931 فى فيلم "صاحب السعادة كشكش بيه"، وبلغ رصيده الفنى نحو 200 فيلم و240 مسرحية و150 مسلسلا إذاعيا و50 مسلسلاً تليفزيونياً، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بوسام الفنون عام 1962م.
وكان فؤاد شفيق هو الشقيق الأصغر للفنان حسين رياض وعُرف فى الوسط الفنى بهذا الاسم، لكن اسمه الأصلى محمد فؤاد شفيق، بينما اسم شقيقه الأصلي حسين شفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. ساقية الصاوي تحيي ذكرى ميلاد الأخوين حسين رياض وفؤاد شفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.