الجمعة.. أولي حفلات علي الهلباوي في العام الجديد بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، المطرب علي الهلباوي، لإحياء أولى حفلاته الغنائية بالعام الجديد على خشبة مسرح قاعة النهر، وذلك يوم الجمعة 17 يناير، في تمام الساعةالسابعة والنصف مساءً.
من المقرر أن يقدم الهلباوي خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره وتشعلهمحماسًا، منها "قل للمليحة، دوم، مرسال لحبيبتي، عارف، وغيرها".
يذكر أن الفنان على الهلباوي منشد تميز بتقديم الأغاني الدينية والابتهالات مع موسيقى معاصرة، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، حيث إن والده المغني والشاعر الشيخ محمد الهلباوي.
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